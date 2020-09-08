Дивеев не поможет молодежной сборной России против Польши

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев пропустит матч молодежной сборной России с командой Польши в отборе к Евро-2021.

Фото: ПФК ЦСКА

Дивеев получил травму в прошлом поединке отбора против Болгарии и теперь защитнику предстоит пройти восстановительные процедуры, сообщает пресс-служба РФС.



Матч молодежный сборных Польши и России пройдет сегодня, 8 сентября. Начало - в 19:00 мск.