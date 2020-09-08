Дивеев получил травму в прошлом поединке отбора против Болгарии и теперь защитнику предстоит пройти восстановительные процедуры, сообщает пресс-служба РФС.
Матч молодежный сборных Польши и России пройдет сегодня, 8 сентября. Начало - в 19:00 мск.
Дивеев не поможет молодежной сборной России против Польши
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев пропустит матч молодежной сборной России с командой Польши в отборе к Евро-2021.
Фото: ПФК ЦСКА
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