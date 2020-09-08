"Оренбург" не будет препятствовать уходу Лапшова в ЦСКА

Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал информацию о том, что защитник клуба Иван Лапшов находится на просмотре в ЦСКА.
Фото: © ПФК ЦСКА
"ЦСКА попросили, чтобы они его взяли посмотреть. Мы сказали, что есть возможность. Не знаю, давно ли они его рассматривали. Будем ли не против, если они захотят его взять? Не против", - цитирует Андреева Sport24.

Лапшов в прошлом сезоне принял участие в 1-м матче в РПЛ.

Сегодня появилась информация, что Лапшов находится на просмотре в армейском клубе. Футболист был включен в заявку ЦСКА на контрольный матч с "Арсеналом".

"Оренбург" в нынешнем сезоне первенства ФНЛ набрал 19 очков и лидирует в турнирной таблице.

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Теги: Андреев Оренбург ЦСКА Российские трансферы
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