"ЦСКА попросили, чтобы они его взяли посмотреть. Мы сказали, что есть возможность. Не знаю, давно ли они его рассматривали. Будем ли не против, если они захотят его взять? Не против", - цитирует Андреева Sport24.
Лапшов в прошлом сезоне принял участие в 1-м матче в РПЛ.
Сегодня появилась информация, что Лапшов находится на просмотре в армейском клубе. Футболист был включен в заявку ЦСКА на контрольный матч с "Арсеналом".
"Оренбург" в нынешнем сезоне первенства ФНЛ набрал 19 очков и лидирует в турнирной таблице.
"Оренбург" не будет препятствовать уходу Лапшова в ЦСКА
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал информацию о том, что защитник клуба Иван Лапшов находится на просмотре в ЦСКА.
Фото: © ПФК ЦСКА
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