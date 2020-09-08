- Было два варианта из Европы, когда только ушёл из Тулы. И сейчас есть конкретное предложение от европейского клуба, но я из РПЛ не хочу уезжать. Ещё была заинтересованность от клуба РПЛ, но до конкретики не дошло, - цитирует Черевченко Sport24.
"Арсенал" после возобновления сезона-2019/2020 после паузы из-за коронавируса потерпел три поражения подряд. Об уходе Черевченко было объявлено после того, как туляки в матче 25-го тура проиграли "Ахмату" на своём поле со счётом 1:3.
Сейчас в тульской команде работает Сергей Подпалый. После шести туров в нынешнем сезоне "Арсенал" занимает 13-е место, имея в активе пять очков.
Черевченко: есть конкретное предложение от европейского клуба, но из РПЛ не хочу уезжать
Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко рассказал, что у него имеется несколько вариантов продолжения карьеры.
Фото: ФК "Арсенал"
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