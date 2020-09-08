Черевченко: есть конкретное предложение от европейского клуба, но из РПЛ не хочу уезжать

Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко рассказал, что у него имеется несколько вариантов продолжения карьеры.

Фото: ФК "Арсенал"