Вероятный переход нападающего в другую команду может состояться не раньше чемпионата Европы, который состоится следующим летом. Поэтому шансы на то, что Александр покинет "Спартак" в ближайшее время - минимальны.
Ранее сообщалось, что "Рома" запросила информацию о россиянине у красно-белых. Александр стал игроком москвичей в начале августа, но из-за травмы пока не выходил на поле. Сумма отступных, прописанная в контракте форварда - 7 млн евро.
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает первое место в турнирной таблице. В следующем матч подопечные Тедеско сыграют с ЦСКА. Поединок состоится 13 сентября. Начало - в 19.00 мск.
Источник: Metaratings
Кокорин по договоренности отыграет минимум один сезон за "Спартак"
Между "Спартаком" и нападающим Александром Кокориным существует договоренность, по которой футболист должен минимум один год отыграть в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"
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