Жамалетдинов — лучший игрок "Уфы" в августе

Тимур Жамалетдинов – BetBoom лучшии? игрок ФК «Уфа» в августе! Завершилось голосование болельщиков нашеи? команды по выбору лучшего игрока прошлого месяца на официальном саи?те клуба. Наибольшее количество голосов набрал дебютант августа Тимур Жамалетдинов @zhama75! За нападающего проголосовали 63% от общего числа болельщиков. Второе место в реи?тинге осталось за голкипером Александром Беленовым @belenov31, которыи? получил 13% от общего числа голосов. Третье место в голосовании занял защитник И?онуц Неделчару @nedelcearu.ionut, набравшии? 4% голосов.