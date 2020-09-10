Ранее сообщалось об интересе "красно-белых" к крайнему защитнику "Лиона" Кенни Тете. Его контракт с французским клубом истекает летом будущего года и нынешнее летнее окно - последний шанс продать футболиста за достойную сумму. По информации источника, "Спартак" готов платить за трансфер, но проблемой является позиция агента игрока Мино Райолы, который хочет получить за переход своего клиента комиссию размере 100% трансфера.
Тут на выручку готов был прийти сам "Лион", но французский клуб рассматривает историю ухода Тете вместе с покупкой защитника "Спартака" Самюэля Жиго, но руководство москвичей такой вариант не устраивает.
"Спартак" заинтересован в Жиго и не рассматривает варианты продажи за любые деньги", - передает слова Газизова РБ-Спорт.
Напомним, что Жиго стал футболистом "Спартака" в 2018 году. В нынешнем сезоне чемпионата России 26-летний защитник принял участие в 6 матчах и забил 1 гол. После 6-и туров "Спартак" занимает 1 строчку в РПЛ с 14 очками.
"Спартак" не рассматривает вариант обмена Жиго на защитника "Лиона" Тете
"Спартак" не намерен продавать защитника клуба Жиго в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"
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