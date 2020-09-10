В ходе текущего трансферного окна ЦСКА приобрел 4-х футболистов: форварда Чидеру Эджуке за почти 12 млн евро, нападающего Адольфо Гайча, который обошелся в 8,5 млн евро, бразильского защитника Бруно Фукса, за которого "армейцы" отдали около 9,5 млн евро и экс-полузащитника "Ростова" Бахтиера Зайнутдинова за 2 млн.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги после 6-и туров "армейцы" занимают 5 место с 10 очками. Следующий матч "красно-синие" проведут дома против "Спартака" 13 сентября.
Источник: РБ-Спорт
ЦСКА заплатил почти 4 млн евро агентам в ходе летнего трансферного окна
ЦСКА заплатил почти 4 млн евро агентам в летнее трансферное окно.
Фото: ПФК ЦСКА
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