"Лунёв проходит консервативное лечение с привлечением лучших специалистов. Замену не ищем", - цитирует Медведева Фонтанка.
Ранее сообщалось, что восстановление голкипера "Зенита" после травмы затягивается и, возможно, ему потребуется операция. В связи с этим, по слухам, "сине-бело-голубые" начнут искать замену вратарю.
Напомним, что повреждение Лунев получил в матче 28-го тура минувшего сезона РПЛ против "Ахмата" (1:1). Позже у него диагностировали повреждение прямой мышцы правого бедра. В нынешнем сезоне чемпионата России основным вратарем "Зенита" стал Михаил Кержаков.
Гендиректор "Зенита": мы не ищем замену Луневу
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, как проходит восстановление после травмы голкипера петербургской команды Андрея Лунева.
Фото: ФК "Зенит"
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