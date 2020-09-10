По информации источника, переход россиянина в "Алавес" не состоится. При этом сообщается, что испанский клуб - не единственный вариант Кузяева продолжения карьеры за рубежом, однако наиболее вероятный исход - переход в один из российских клубов.
Ранее сообщалось об интересе к Кузяеву со стороны "Спартака" и "Локомотива". Также гендиректор "Зенита" Александр Медведев заявил, что клуб готов вести переговоры с полузащитником, если он не сможет перейти в европейский клуб. На данный момент 27-летний футболист находится в статусе свободного агента.
Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата России в составе петербургского клуба Кузяев провел 20 матчей, в которых сделал 2 результативные передачи и получил 3 желтые карточки.
Источник: "Спорт День за Днем"
СМИ: Кузяев не перейдет в "Алавес"
Будущее бывшего полузащитника "Зенита" Далера Кузяева остается неопределенным.
Фото: ФК "Зенит"
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