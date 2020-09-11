По информации источника, за переход 27-летнего футболиста испанский клуб захочет выручить не менее 30 млн евро. Сообщается, что изначально "Зенит" предпринял попытку переговоров с "Интером" по трансферу полузащитника Кристиана Эриксена, но не смог договориться с итальянским клубом. После неудачи "сине-бело-голубые" сосредоточились на сделке по переходу Фекира.
До перехода в "Бетис" хавбек выступал за "Лион". В минувшем сезоне чемпионата Испании Фекир провел 32 матча, в которых забил 7 голов (один с пенальти) и отдал 7 результативных передач.
Источник: As
"Зенит" нацелен на приобретение Фекира после неудачи с переходом Эриксена
Полузащитник "Бетиса" Набиль Фекир стал новой трансферной целью "Зенита".
Фото: ФК "Бетис"
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