"Я ожидаю увидеть интересный футбол, шансы у команд 50 на 50, обстановка будет накаленной, ведь "Спартак" сейчас идет на первом месте, и это должно помочь им эмоционально, и хочется, конечно, чтобы они там и оставались", - цитирует Самедова Sport24.
"Спартак" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 очков. ЦСКА с 10 баллами идет на 5-й строчке.
Встреча между ЦСКА и "Спартаком" пройдет 13 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени.
Самедов выступал за "Спартак" с 2002 по 2005 год и с 2017 по 2018, выиграв с клубом чемпионат России и Суперкубок страны.
Самедов - о матче ЦСКА - "Спартак": шансы у команд 50 на 50
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Самедов высказался о предстоящем матче 7-го тура чемпионата России, в котором красно-белые сыграют против ЦСКА.
Фото: РФС
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