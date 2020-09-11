Исламбек Куат подписал контракт с "Химками"

Бывший полузащитник "Оренбурга" Исламбек Куат подписал контракт с "Химками".
Фото: ФК "Оренбург"
Капитан сборной Казахстана перешел в подмосковный клуб на правах свободного агента. Сообщается, что контракт с полузащитникам подписан до конца сезона 2020/2021. Футболист будет выступать в "Химках" под 20-м номером.

Исламбек Куат является воспитанником молодежного состава "Астаны". Минувший сезон 27-летний полузащитник выступал за "Оренбург", за который принял участие в 3-х матчах Российской Премьер-Лиги.

Источник: пресс-служба "Химок"

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Теги: Куат Химки Российские трансферы
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