Исламбек Куат подписал контракт с "Химками"

Бывший полузащитник "Оренбурга" Исламбек Куат подписал контракт с "Химками".

Фото: ФК "Оренбург"

Капитан сборной Казахстана перешел в подмосковный клуб на правах свободного агента. Сообщается, что контракт с полузащитникам подписан до конца сезона 2020/2021. Футболист будет выступать в "Химках" под 20-м номером.



Исламбек Куат является воспитанником молодежного состава "Астаны". Минувший сезон 27-летний полузащитник выступал за "Оренбург", за который принял участие в 3-х матчах Российской Премьер-Лиги.



Источник: пресс-служба "Химок"