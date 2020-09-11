Капитан сборной Казахстана перешел в подмосковный клуб на правах свободного агента. Сообщается, что контракт с полузащитникам подписан до конца сезона 2020/2021. Футболист будет выступать в "Химках" под 20-м номером.
Исламбек Куат является воспитанником молодежного состава "Астаны". Минувший сезон 27-летний полузащитник выступал за "Оренбург", за который принял участие в 3-х матчах Российской Премьер-Лиги.
Источник: пресс-служба "Химок"
Исламбек Куат подписал контракт с "Химками"
Бывший полузащитник "Оренбурга" Исламбек Куат подписал контракт с "Химками".
Фото: ФК "Оренбург"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!