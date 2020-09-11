Источник: Ананидзе покинет "Ротор"

Полузащитник "Ротора" Джано Ананидзе близок к уходу из клуба.
Фото: "Чемпионат"
Сообщается, что 27-летний хавбек принял решение расторгнуть контракт с "Ротором" из-за травмы, которая не позволяет ему выйти на поле.

Соглашение Ананидзе с "Ротором" действует до 20 мая 2021 года. Полузащитник не провел ни одной игры за волгоградскую команду.

Ранее сообщалось, что Джано является самым высокооплачиваемым игроком в "Роторе".

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Ананидзе Ротор Российские трансферы
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