Об этом рассказал президент клуба Григорий Иванов.
— Планы есть всегда. Нас радует Илья. Если будет такая возможность, будем вести с ЦСКА переговоры, но он и ЦСКА нужен, — цитирует Иванова ТАСС.
24-летний Помазун выступает в "Урале" на правах аренды до конца текущего сезона. В четырех матчах за клуб он пропустил два матча и дважды сыграл "на ноль".
"Урал" готов выкупить Помазуна у ЦСКА
Екатеринбургский "Урал" заинтересован в заключении полноценного контракта с вратарём Ильёй Помазуном, который выступает за команду на правах аренды из ЦСКА.
Фото: ФК "Урал"
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