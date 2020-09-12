"Локомотив" ведет переговоры о подписании контракта с 34-летним форвардом. На данный момент хорват находится в статусе свободного агента.
Последним клубом Манджукича был "Аль-Духайль", за который он провел 7 матчей и забил 1 мяч. Ранее он также выступал за "Баварию", Атлетико" и "Ювентус".
Источник: "Локомотив" ведет переговоры с Манджукичем
Нападающий Марио Манджукич может продолжить карьеру в России.
Фото: instagram.com
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