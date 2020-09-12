Этот гол стал 35-летнего полузащитника пятым в седьмом матче текущего чемпионата России. Этот факт делает Нобоа лучшим бомбардиром лиги в данный момент.
Также футболист был признан лучшим игроком матча с "Ахматом".
Напомним, "Сочи" после победы над грозненской командой возглавил турнирную таблицу РПЛ.
Нобоа, ставший лучшим игроком матча с "Ахматом", единолично возглавил гонку бомбардиров РПЛ
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа забил единственный мяч в матче с "Ахматом" (1:0).
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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