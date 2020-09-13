Нападающий принял участие в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА. Кокорин вышел на замену на 56-й минуте, заняв место Зелимхана Бакаева.
Кокорин перебрался в "Спартак" в межсезонье после того, как у него истёк контракт с "Зенитом". При этом нападающий пропустил первые шесть матчей сезона, восстанавливаясь после травмы.
ЦСКА ведёт после первого тайма со счётом 2:1.
Кокорин дебютировал за "Спартак" в матче с ЦСКА
Фото: ФК "Спартак"
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