"Пропал мальчик, 39 лет". Федотов просит о помощи в поисках Широкова Бывший арбитр Игорь Федотов опубликовал сообщение в Твиттере о поиске Романа Широкова. "Любит ****** (избивать) молодых арбитров ногами", - написал Федотов.Напомним, что в прошлом месяце Широков избил судью Никиту Данченкова во время игры любительского турнира. После этого инцидента арбитр написал заявление в полицию. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Вчера, 22:29 Опубликовал: Соловей Павел Теги: Широков Нашли ошибку в статье? Напечатать (12) 80 1 2 3 4 5