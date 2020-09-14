"Пропал мальчик, 39 лет". Федотов просит о помощи в поисках Широкова

Бывший арбитр Игорь Федотов опубликовал сообщение в Твиттере о поиске Романа Широкова.

"Любит ****** (избивать) молодых арбитров ногами", - написал Федотов.Напомним, что в прошлом месяце Широков избил судью Никиту Данченкова во время игры любительского турнира. После этого инцидента арбитр написал заявление в полицию.