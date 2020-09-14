Поединок завершился вничью со счетом 0:0.
"Меня не беспокоит малое количество забитых мячей. Беспокоило бы, если бы моментов вообще не было. Сегодня создали много моментов против команды, которая играет в Лиге чемпионов. Конечно, было тяжело, так как у них было десять человек за линией мяча. Если так будем играть, то результат придет", - сказал Карпин в эфире телеканала "Матч Премьер".
"Ростов" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 11 очков. Отметим, что подопечные Карпина не проигрывают в последних четырех матчах.
В следующем туре "Ростов" на своем поле примет "Ротор". Встреча запланирована на 19 сентября. Начало - в 19:00 мск.
Карпин заявил, что его не беспокоит малое количество забитых мячей
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подвел итог матча 7-го тура чемпионата России с "Локомотивом".
Фото: ФК "Ростов"
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