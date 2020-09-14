— Я продолжу относиться к "Спартаку" с уважением. Это величина в нашем российском футболе. Если представить себе, что из нашего футбола исчезнет "Спартак", тогда нет смысла вообще в нашем футболе. Но, в дерби с ЦСКА это был "Спартак", который играет в "бей вперед, игра придет". Это ужасно, — заявил Андронов в ютуб-программе "Андронов vs Шмурнов".
Однако комментатор отметил, что в дерби "Спартак" играл хорошо лишь с 4 по 14 минуту, и забив гол стал отбиваться. Он говорит, что "Спартак" связан с такими фамилиями, как Титов, Черенков, Гаврилов и многие другие.
ЦСКА обыграл "Спартак" со счётом 3:1. Счёт в матче открыл Понсе, затем забивали лишь игроки ЦСКА: Магнуссон, Влашич и Эджуке.
Андронов: в нашем футболе нет смысла без "Спартака", но в дерби он был ужасен
Спортивный комментатор Алексей Андронов высказался о московском "Спартаке" после дерби с ЦСКА (1:3).
Фото: эфир НТВ+
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