Сообщается, что клуб уже пытался приобрести футболиста в начале этого года, однако "Сантос" не смог заплатить указанную сумму полностью. Теперь бразильцы вновь стараются найти способ заполучить Айртона.
В текущем сезоне Айртон принял участие во всех семи турах и не отличился результативными действиями. В минувшем сезоне Лукас провел 27 матчей и отдал 2 голевые передачи. Его контракт истекает в 2024 году.
Источник: Mercado da Bola
Бразильский "Сантос" готов приобрести Айртона
Защитник "Спартака" Лукас Айртон может перейти в бразильский "Сантос".
Фото: ФК "Спартак"
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