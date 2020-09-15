Бразильский "Сантос" готов приобрести Айртона

Защитник " Спартака " Лукас Айртон может перейти в бразильский "Сантос".

Фото: ФК "Спартак"

Сообщается, что клуб уже пытался приобрести футболиста в начале этого года, однако "Сантос" не смог заплатить указанную сумму полностью. Теперь бразильцы вновь стараются найти способ заполучить Айртона.



В текущем сезоне Айртон принял участие во всех семи турах и не отличился результативными действиями. В минувшем сезоне Лукас провел 27 матчей и отдал 2 голевые передачи. Его контракт истекает в 2024 году.



Источник: Mercado da Bola

