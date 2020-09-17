Сообщается, что один из китайских клубов перебил предложение "Локомотива" и предложил за 29-летнего форварда 10 миллионов евро.
Ранее агент футболиста подтвердил факт переговоров с московским клубом.
В прошлом сезоне Тикинью принял участие в 48 матчах, в которых забил 19 мячей и сделал 3 ассиста.
Источник: A Bola
"Локомотив" может упустить нападающего "Порту" Тикинью
У нападающего "Порту" Тикинью появился вариант продолжения карьеры в Китае.
Global Look Press
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