— Самый близкий переход — в "Спартак". Они хотели меня купить в 2010 году, пришел трансфер. В "Спартаке" мне предложили условия в четыре раза лучше, чем в "Рубине" — зарплата в два миллиона евро в год и четырехлетний контракт.
Бердыев сказал: "Сережа, что ты хочешь?" — "Контракт на четыре года и зарплату, которую предлагает "Спартак", и я остаюсь". — "Дай мне день".
Через день он сказал, что они согласны. И все отпало. У меня даже есть спартаковская майка с моим номером. Уже сделали игровую майку, у папы лежит, — рассказал Рыжиков в интервью Гол.
Рыжиков рассказал, что возможно, он слегка жалеет об этом, так как в "Спартак" не зовут дважды. Также он сообщил, что на тот момент он делал всё по зову сердца, хотел остаться и не подводить людей в Татарстане. Вратарь добавил, что его отец болеет за "Спартак", и он сам болел за московский клуб до 2000 года. Рыжиков в момент возможного перехода в "Спартак" созванивался с Карпиным и Клейменовым, которые заявил, что они все уладят.
39-летний Рыжиков играл за "Рубин" с 2008 по 2018 год. С казанским клубом россиянин выиграл два чемпионата, два Суперкубка и один Кубок России. Далее Рыжиков выступал в составе "Крыльев Советов", а с лета текущего года защищает цвета "Тамбова".
Также в карьере Рыжикова были "Локомотив", "Анжи", "Томи" и "Сатурне".
Рыжиков рассказал, из-за чего сорвался его трансфер в "Спартак"
Вратарь "Тамбова" Сергей Рыжиков высказался о несостоявшемся в своё время переходе в московский "Спартак".
Фото: ФК "Тамбов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!