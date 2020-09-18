"Еще до матча сказали, что 21 сентября будет решение о моем будущем. Будем ждать", - сказал Гунько в эфире телеканала "Матч премьер".
Напомним, "Краснодар" победил "Химки" в рамках 8-го тура чемпионата России со счетом 7:2. В активе подмосковного клуба 3 очка и 15-е место в турнирной таблице.
Гунько: еще до матча сказали, что 21 сентября будет решение о моем будущем
Главный тренер "Химок" Дмитрий Гунько после поражения от "Краснодара" ответил на вопрос о своем будущем.
Фото: © ФК "Химки"
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