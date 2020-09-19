По этому показателю Дзюба догнал Андрея Аршавина. Лучшим бомбардиром "Зенита" в чемпионатах страны является Александр Кержаков, у которого 120 голов.
Отметим, что Дзюба провел в составе "Зенита" 133 матча в чемпионатах России.
Дзюба сравнялся с Аршавиным по голам за "Зенит" в чемпионатах России
Нападающий "Зенита" в матче 8-го тура РПЛ с "Уралом" забил 57 мяч за петербургскую команду в чемпионатах России.
Фото: ФК "Зенит"
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