Ловрен: если быть честным, сегодня мы не заслуживали победы

Защитник "Зенита" Деян Ловрен подвёл итоги матча с "Уралом" (1:1).
Фото: ФК "Зенит"
— Знали, что это будет сложный матч. Чего мы не знали, так это что покажем сегодня такой футбол. Первые 20–25 минут нам отлично удались — забили гол, могли забить ещё. Но, к сожалению, этого не хватило. Если быть честным, сегодня мы не заслуживали победы. Все подборы были за футболистами "Урала". Мы были недостаточно хороши, — заявил хорват в интервью пресс-службе клуба.

Ловрен отметил, что команда должна собраться и обсудить улучшение игры, так как этого уровня не хватит в матчах с командами классом выше. Хорват уверен, что у "Зенита" отличная команда с хорошими исполнителями, но если они не будут действовать как единое целое, то индивидуальных качеств футболистов не хватит.

31-летний Ловрен перешёл в "Зенит" из "Ливерпуля" в августе текущего года за 12 млн евро. В нынешнем сезоне чемпионата России хорват провёл восемь матчей и забил гол.

"Зенит" с 17 очками занимает первую строчку турнирной таблицы чемпионата России. У "Сочи", который идёт вторым, 15 очков и игра в запасе.

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Теги: Урал Зенит Ловрен
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