"Дзагоев только вернулся в общую группу, провел несколько тренировок. Будем в недельном цикле оценивать его состояние и посмотрим, сможет ли он помочь в игре с "Локомотивом", - цитирует Гончаренко пресс-служба армейцев.
В текущем сезоне РПЛ 30-летний Дзагоев в составе ЦСКА провел 2 матча и забил 1 мяч.
Сегодня армейцы в матче 8-го тура чемпионата России на выезде обыграли "Уфу" со счетом 1:0. Дзагоев был в заявке, но на поле не вышел.
Гончаренко: посмотрим, сможет ли Дзагоев помочь в игре с "Локомотивом"
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии полузащитника команда Алана Дзагоева.
Фото: ПФК ЦСКА
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