Встреча закончилась победой хозяев с минимальным счётом. Единственный мяч уже на 7-й минуте матча забил Фёдор Смолов.
Московский клуб владел солидным преимуществом и нанёс 10 ударов по воротам, но так и не сумел забить второй мяч. Гости в итоге нанесли лишь один удар по воротам соперника.
"Локомотив" прервал серию из пяти матчей без побед. Москвичи набрали 12 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице РПЛ. "Тамбов" с 7 очками занимает 13-е место.
Чемпионат России, 8 тур
Локомотив – Тамбов - 1:0
Гол: Смолов, 7.
"Локомотив": Гильерме, Чорлука, Мурило, Рыбус, Живоглядов, Магкее, Крыховяк, Миранчук (Куликов, 90+2), Камано (Жемалетдинов, 64), Смолов (Рыбчинский, 90+2), Эдер (Лисакович, 72).
"Тамбов": Рыжиков, Ойеволе (Таказов, 43), Грицаенко, Каплиенко, Шляков, Рыбин, Чуперка, Карасёв (Костюков, 46), Тетрашвили, Обухов, Панченко (Карапетян, 75).
Предупреждения: Шляков, 41, Крыховяк, 47, Эдер, 55, Живоглядов, 61, Рыжиков, 65, Магкеев, 67.
"Локомотив" прервал пятиматчевую серию без побед, обыграв "Тамбов"
"Локомотив" в матче 8-го тура РПЛ принимал "Тамбов".
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!