"Локомотив" одержал победу со счётом 1:0. В итоге москвичи прервали пятиматчевую серию без побед.
Миранчук в этой встрече ассистировал Фёдору Смолову. Форвард "Локомотива" забил единственный мяч на 7-й минуте.
"Во втором тайме мы немного подсели, была напряжённая концовка. Но это больше психологический момент. Считаю, что нужно было забивать второй гол в первом тайме", - цитирует Миранчука "Матч ТВ".
Миранчук: с "Тамбовом" была напряжённая концовка, но это психологический момент
Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук поделился мнением о матче 8-го тура РПЛ с "Тамбовом".
Фото: ФК "Локомотив"
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