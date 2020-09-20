Наставник "Тамбова" Сергей Первушин рассказал, что его команда не хотела пропускать быстрые атаки, поэтому сбавила активность по ходу матча. Также он сообщил, что Карапетян вышел вместо Панченко для освежения игры, а Ойеволе в первом тайме получил повреждение и попросил замену сам.
- Игроки атаки были отрезаны, потому что уровень мастерства и сопротивления соперника был высок. Нам не хватило взаимодействия, передач за спину. На всякий случай, "Локо" — участник Лиги чемпионов. Можно им только противопоставить командные взаимодействия, - передает слова Первушина Sport24.
После 8 туров "Тамбов" набрал всего лишь 7 очков и находится на 13 месте в турнирной таблице - в зоне стыковых матчей за сохранение места в Российской премьер-лиге. Следующий матч команда Сергея Первушина проведет на своем "домашнем" поле в Саранске против "Спартака".
Первушин: "Локо" - участник Лиги чемпионов
Главный тренер "Тамбова" прокомментировал матч 8 тура против "Локомотива", в котором его команда уступила со счетом 0:1.
Фото: rusfootball.ru
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