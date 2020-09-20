В 8-м туре "Локомотив" победил "Тамбов" со счётом 1:0, прервав серию из пяти матчей без побед. В то же время ЦСКА обыграл "Уфу" со счётом 1:0.
Матч ЦСКА и "Локомотива" состоится 27 сентября.
"ЦСКА – очень хорошая команда. Они перестроили схему, у них появились 2-3 качественных игрока. Помимо этого у них есть Влашич и Марио Фернандес – лидеры команды. Мы хорошо играем в дерби, будем готовиться", - цитирует Николича "Чемпионат".
Николич - о матче с ЦСКА: "Локомотив" хорошо играет в дерби, будем готовиться
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: Sportbox
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