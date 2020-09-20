Накануне вечером "железнодорожники" прервали серию из пяти матчей без побед, обыграв "Тамбов" со счётом 1:0. Автором единственного мяча стал Фёдор Смолов.
Уже в следующем туре РПЛ "Локомотиву" предстоит в гостях сыграть с ЦСКА. Теперь "Локо" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
"Взяли очень важные три очка. Нам нужно было обязательно побеждать в этом матче, однако игра получилась непростой, держала в напряжении до последних минут. "Тамбов" показал себя организованной и дисциплинированной командой. Они хорошо цеплялись за свои шансы. Им тоже были нужны очки, поэтому нельзя недооценивать эту победу", - цитирует Магкеева Sport24.
Магкеев: нельзя недооценивать победу "Локомотива" над "Тамбовом"
Полузащитник "Локомотива" Станислав Магкеев прокомментировал победу команды в матче 8-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!