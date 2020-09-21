Спортивный директор "Тамбова": ничья была бы более справедливым итогом матча с "Локомотивом"

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ с "Локомотивом".
Фото: ТАСС
Встреча, проходившая в Москве, закончилась победой хозяев со счётом 1:0. "Локо" забил уже на седьмой минуте, но больше счёт не менялся. При этом "Тамбов" за всю игру нанёс лишь один удар по воротам соперника.

"Локомотив", одержав победу, прервал серию из пяти безвыигрышных матчей.

"«В принципе эта игра вполне могла закончиться вничью. И считаю, что такой итог был бы более справедливым. Это, кстати, подтверждают и цифры, которые мы получили после матча. По многим статистическим показателям "Тамбов" "Локомотив" превзошёл", - цитирует Худякова Sport24.

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Теги: Худяков Тамбов Локомотив
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