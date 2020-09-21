Борис Игнатьев: сейчас «Зениту» сложно даются очки, он потерял динамику

Фото: ФК "Торпедо"

— Ну, тут может многое измениться. Это долгая история. Был безапелляционным лидером «Зенит» ранее, и у нас никаких сомнений по поводу того, что так оно и будет дальше, не возникало. Но сейчас картина так однозначно не выглядит.— Сейчас команде сложно даются очки, она потеряла динамику, не хватает быстроты в принятии решений, в исполнении футбольных элементов. «Спартак» же, напротив, демонстрирует хорошую физическую готовность и психологическую устойчивость, действует на тех скоростях, которые ставят соперника в неудобное положение — отсюда видна положительная динамика движения по турнирной таблице. Все, что будет дальше, сложно говорить. Возможно, ситуация выглядит таким образом, что фон психологической и физической усталости навалился на «Зенит». У него практически не было времени не только на восстановление, но и на подготовку. Много матчей они сыграли и поэтому вполне закономерно, что сегодня они не в той физической форме, которую демонстрировали в прошлом сезоне, да и в начале этого чемпионата. Но то, что обе команды лидируют, подтверждает их класс и качество состава. Но «Зенит» в плане организационных моментов и кадрового состояния выглядит несколько мощнее, чем «Спартак», если говорить о чемпионских перспективах.