"Спасибо за евросезон". Перфоманс болельщиков "Динамо" на матче с "Ахматом"
- Мы видели эти надписи, некоторые болельщики выкрикивали нелицеприятные выражение. Что тут сказать... У нас выдалась тяжелая неделя, но мы профессионалы, пережили все и продолжаем двигаться дальше, - сказал Скопинцев в эфире "Матч Премьер".
Напомним, бело-голубые уступили тбилисскому "Локомотиву" в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 2:1 и покинули еврокубки.
Единственный мяч в концовке основного времени матча 8-го тура РПЛ забил защитник бело-голубых Иван Ордец, замкнув головой подачу Даниила Фомина с углового.
Таким образом, "Динамо" набрало 14 очков и расположилось на пятой строчке. У "Ахмата" 10 баллов и 10-е место в таблице РПЛ.
"Мы видели эти надписи". Скопинцев отреагировал на баннер болельщиков "Динамо"
Защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев отреагировал на баннер болельщиков в матче 8-го тура РПЛ с "Ахматом" (1:0).
Фото: ФК "Динамо"
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