Источник: РФС засчитал "Ротору" второе техническое поражение подряд

"Ротору" засчитали техническое поражение в матче с "Ростовом".

Фото: Эдгар Брещанов/Чемпионат

Как сообщает источник, такое решение принял РФС.



Для "Ротора" это уже второе техническое поражение подряд. Ранее волгоградцам присудили поражение (0:3) за игру с "Краснодаром".



Напомним, клуб изолировался в полном составе из-за положительных тестов на коронавирус у нескольких игроков.



Источник: телеграм-канал "Экспорт".