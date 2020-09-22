Как сообщает источник, такое решение принял РФС.
Для "Ротора" это уже второе техническое поражение подряд. Ранее волгоградцам присудили поражение (0:3) за игру с "Краснодаром".
Напомним, клуб изолировался в полном составе из-за положительных тестов на коронавирус у нескольких игроков.
Источник: телеграм-канал "Экспорт".
Источник: РФС засчитал "Ротору" второе техническое поражение подряд
"Ротору" засчитали техническое поражение в матче с "Ростовом".
Фото: Эдгар Брещанов/Чемпионат
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!