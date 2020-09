"Химки" объявили о назначении Черевченко главным тренером команды

View this post on Instagram

Новым главным тренером «Химок» назначен Игорь Черевченко. ? Ранее специалист работал в «Локомотиве», калининградскои? «Балтике» и тульском «Арсенале». Вместе с московским клубом выиграл Кубок России, а в Туле достиг лучших результатов в истории клуба, выведя «Арсенал» в еврокубки. ? Приветствуем Игоря Геннадьевича в «Химках» и желаем успехов у руля нашеи? команды!