"Химки" объявили о назначении Черевченко главным тренером команды

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Новым главным тренером «Химок» назначен Игорь Черевченко. ? Ранее специалист работал в «Локомотиве», калининградскои? «Балтике» и тульском «Арсенале». Вместе с московским клубом выиграл Кубок России, а в Туле достиг лучших результатов в истории клуба, выведя «Арсенал» в еврокубки. ? Приветствуем Игоря Геннадьевича в «Химках» и желаем успехов у руля нашеи? команды!
О подробностях сделки с 46-летним специалистом информации пока нет.
В текущем сезоне РПЛ подмосковная команда занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в своем активе три очка.