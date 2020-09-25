"Действительно мы получили предложение от "Спартака", которое сейчас оцениваем. Также общались о подписании нового контракта с "Наполи". Отмечу, что через четыре месяца Хюсай может перейти в любой другой клуб бесплатно", - сказал Джуффреди.
Ранее появилась информация, Что "Спартак" предложил "Наполи" за Хюсая 5 млн евро.
Источник: Area Napoli
Агент Хюсая подтвердил интерес со стороны "Спартака"
Агент защитника "Наполи" Эльсеида Хюсая Марио Джуффреди рассказал об интересе "Спартака".
Фото: ФК "Наполи"
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