Экс-руководитель "Локо" Илья Геркус высказал свою точку зрения на ситуацию, складывающуюся в московском "Спартаке". Красно-белые после 8 туров чемпионата РПЛ набрали 17 очков и занимают текущее второе место, уступая "Зениту" только по дополнительным показателям.
Геркус сообщил, что не понимает, зачем продолжают кидать кирпичи в спину ушедшему Томасу Цорну.
- На это тратится куча сил - в том числе моральных. Вокруг "Спартака" сложилась нездоровая атмосфера - она очень влияет. Безусловно, на тренера, потому что его Томас привел, - цитирует Геркуса "Спорт-Экспресс".
Геркус: вокруг "Спартака" сложилась нездоровая атмосфера
Бывший гендиректор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал обстановку вокруг московского "Спартака".
Фото: ФК "Локомотив"
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