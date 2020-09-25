По информации источника, неаполитанский клуб готов продать Хюсая "красно-белым". Ранее сообщалось, что "Спартак" предложил за футболиста 7 млн евро, однако "Наполи" требует не менее 10 млн.
Хюсай в свою очередь рассматривает вариант с продолжением карьеры в итальянском клубе. Отмечается, что агент албанца ведёт переговоры с "Наполи" по продлению контракта, заканчивающегося следующим летом.
В минувшем сезоне Серии А Хюсай провел 20 матча, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.
Источник: TuttoNapoli
"Наполи" готов продать Хюсая в "Спартак" не менее чем за 10 млн евро
"Наполи" требует за переход защитника Эльсеида Хюсая у "Спартака" не менее 10 млн евро.
Фото: ФК "Наполи"
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