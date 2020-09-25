По информации источника, речь идет о трех футболистах: защитнике "Арсенала" Гии Григалаве, полузащитнике "Спартака" Резиуане Мирзове и нападающем "Локомотива" Луке Джорджевиче. Отметим, что со всеми перечисленными игроками Черевченко знаком по работе в Туле.
Напомним, что ранее переговоры с хавбеком "красно-белых" Резиуаном Мирзовым вел "Урал".
Дебютный матч для Черевченко в качестве тренера "Химок" состоится 28 сентября с "Динамо" в рамках 9-го тура РПЛ. Начало встречи - в 19:00 по Москве.
Источник: РБ-Спорт
Черевченко хочет усилить "Химки" игроками "Спартака", "Локомотива" и "Арсенала"
Новый главный тренер "Химок" Игорь Черевченко намерен серьезно усилить состав.
Фото: "Спорт-экспресс"
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