23-летний Айртон открыл счёт на 75 минуте, а на 84 установил окончательный счёт в матче.
Для футболиста это первый дубль в карьере. Также бразилец впервые за 48 матчей забил за "Спартак" в РПЛ. В матче Кубка России против "Родины" Айртон забил первый гол за команду.
Айртон выступает за "Спартак" с января 2019 года, проведя за команду 58 матчей, забив три мяча и отдав шесть голевых передач.
Айртон впервые оформил дубль, а также забил за "Спартак" в РПЛ
Защитник "Спартака" Лукас Айртон стал героем матча с "Тамбовом" (2:0).
Фото: ФК "Спартак"
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