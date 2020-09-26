Евсеев рассказал, почему выпустил дебютанта Камилова в стартовом составе

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев объяснил выход в старте полузащитника Владислава Камилова, который дебютирует за клуб.

Фото: ФК "Уфа"

— Алиев в запасе? Это связано с тем, вы видите, на каком мы месте. У нас нет очков, мы ищем сочетания как в обороне, так и в атаке.



Камилов? Ну, если он оказался в нашей команде, значит, он готов играть. Когда команда или тренер берет игрока, значит, они рассчитывают на него. Да, сегодня игра с чемпионом, но он играл в ФНЛ и играл с "Балтикой" недавно, — рассказал Евсеев в прямом эфире телеканала "Матч Премьер".



Камилов перешёл в "Уфу" из "СКА-Хабаровска".