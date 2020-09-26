По данным источника, хавбек намерен остаться в Париже, даже несмотря на то, что российский клуб предпринял действительно серьезные усилия ради осуществления трансфера.
Ранее появилась информация, что переход полузащитника "Удинезе" Родриго де Пауль в петербургский клуб также не состоится.
Напомним, что одной из главных трансферных целей "Зенита" является поиск центрального полузащитника.
Источник: Sky Sports
Источник: Дракслер исключил для себя возможность перехода в "Зенит"
Полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер не перейдет в "Зенит".
Фото: ФК "ПСЖ"
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