"Какая у меня мечта? Я не думаю о далёком будущем, но в футболе я бы хотел, чтобы после моего ухода из "Спартака" большинство людей говорили обо мне хорошо. Именно большинство. Всё – невозможно", - приводит слова Тедеско "Чемпионат".
Также специалист рассказал, что понимает некоторые кричалки фанатов "Спартака" и иногда уточняет их значение у переводчика.
После 9-и туров "Спартак" под руководством Доменико Тедеско с 20 очками делит первую строчку с "Зенитом" в чемпионате России. Матч "красно-белых" с петербургской командой состоится 3 октября. Начало матча - в 19:00 по Москве.
Тедеско - о футбольной мечте: хочу, чтобы после ухода из "Спартака" большинство людей говорили обо мне хорошо
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско поделился желанием на будущее.
Фото: ФК "Спартак"
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