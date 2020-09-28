"Думаю, к октябрю все разрешится. Он мое мнение по будущему и на том сборе услышал, что надо определяться. Но нюансов я не знаю. Я отношусь к этому с пониманием. Дайте игроку принять решение, которое он хочет. Кузяев не запутался и не надо его путать", - сказал Черчесов.
Сегодня был объявлен список игроков, которых вызвали на ближайшие матчи сборной России. Кузяев также получил вызов.
Напомним, что Кузяев покинул "Зенит" минувшим летом и находится в поисках нового клуба. Ранее сообщалось, что полузащитник хочет продолжить карьеру в европейском чемпионате, но на него также претендуют "Локомотив" и "Краснодар".
Сборная России проведет товарищеский матч с командой Швеции (8 октября), а в Лиге Наций сыграет с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).
Источник: Sport24
Черчесов: дайте Кузяеву принять решение, которое он хочет
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с полузащитником Далером Кузяевым, который находится в поисках клуба.
Фото: Василий Пономарёв/Sportbox
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