Ранее генеральный директор клуба Шамиль Газизов не исключил такую возможность.
Гол аргентинца был отменен главным судьей матча из-за нарушения, который совершил Айртон, отдавший пас в этом моменте.
Мяч не сыграл роли в матче, а "Спартак" победил 2:0.
Источник: "СЭ".
"Спартак" не подал в ЭСК просьбу о рассмотрении гола Понсе в матче с "Тамбовом"
Московский "Спартак" не стал обращаться в экспертно-судейскую комиссию по отмененному голу Эсекьеля Понсе в матче с "Тамбовом" (2:0).
Фото: ФК "Спартак"
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