Как сообщает источник, москвичи предложили за 31-летнего футболиста сборной России 1,5 млн евро.
В "Ахмате" с такой ценой не согласны, но сторонам ещё предстоят дальнейшие переговоры. Семёнов готов перейти в московский клуб.
В текущем сезоне защитник провёл семь матчей в чемпионате России.
Источник: Metaratings.
Источник: Семёнов в ближайшее время может стать игроком "Динамо"
Защитник "Ахмата" Андрей Семёнов может усилить московское "Динамо".
Фото: ФК "Ахмат"
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