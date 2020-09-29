- Мне нравится Жиго. Если есть возможность его натурализовать в сборную, было бы здорово. Из всех футболистов этой позиции в РПЛ он мне нравится больше всего. Также можно смело доверять Дивееву, который достаточно стабильно играет в ЦСКА.
Кто потенциально может занять место опытного защитника в сборной? Джикия, он сейчас лидер "Спартака", - цитирует Игнашевича "Чемпионат".
Напомним, Самуэль Жиго стал футболистом "Спартака" в 2018 году. В нынешнем сезоне чемпионата России 26-летний защитник принял участие в 8 матчах и забил 1 гол. После 9-и туров "Спартак" занимает вторую строчку в РПЛ с 20 очками. Столько же очков у "Зенита", он на первом месте.
Сообщалось, что Жиго может перейти в "Лион". По сведениям французских СМИ, в руководстве клуба одобрили кандидатуру 26-летнего футболиста, хоть и рассматривают на эту позицию нескольких игроков. Однако сообщается, что трансфер может случиться лишь в том случае, если клуб расстанется с одним из игроков обороны.
Игнашевич: если есть возможность натурализовать Жиго для сборной, было бы здорово
Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич поделился мнением, что сборной России помог бы французский защитник "Спартака" Самуэль Жиго.
Фото: ФК "Спартак"
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