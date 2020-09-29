"Динамо" может возглавить иностранный специалист

Московское "Динамо" находится в поисках главного тренера.
Фото: РИА Новости
"Динамо" ищет тренера среди иностранцев. Этим вопросом занимается спортивный директор московского клуба Желько Бувач.

Отмечается, что "Динамо" предлагают российских специалистов, среди которых называются фамилии Александра Бородюка, Курбана Бердыева, Юрия Семина и других, но, скорее всего, выбор будет сделан в пользу иностранца.

Вчера пост главного тренера "Динамо" покинул Кирилл Новиков. К ближайшему поединку с "Краснодаром" московскую команду будет готовить Александр Кульчий.

В текущем сезоне РПЛ "Динамо" занимает девятое место, набрав 14 очков.

Источник: "СЭ"

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Теги: Динамо
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