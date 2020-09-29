"Динамо" ищет тренера среди иностранцев. Этим вопросом занимается спортивный директор московского клуба Желько Бувач.
Отмечается, что "Динамо" предлагают российских специалистов, среди которых называются фамилии Александра Бородюка, Курбана Бердыева, Юрия Семина и других, но, скорее всего, выбор будет сделан в пользу иностранца.
Вчера пост главного тренера "Динамо" покинул Кирилл Новиков. К ближайшему поединку с "Краснодаром" московскую команду будет готовить Александр Кульчий.
В текущем сезоне РПЛ "Динамо" занимает девятое место, набрав 14 очков.
Источник: "СЭ"
"Динамо" может возглавить иностранный специалист
Московское "Динамо" находится в поисках главного тренера.
Фото: РИА Новости
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